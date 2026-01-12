Congreso de Puebla imparte asesoría jurídica a docentes de preescolar

El Congreso del Estado, a través del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas del Poder Legislativo, llevó a cabo la asesoría jurídica “Derechos, Obligaciones y Prohibiciones del Personal de la Secretaría de Educación Pública”, donde se contó con la participación de más de 300 docentes de la entidad.

Durante la apertura de este evento, el diputado Pável Gaspar Ramírez, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, reconoció el papel central que tienen los y las educadoras de nivel preescolar al influir de manera decisiva en la formación de valores, emociones y conductas desde la primera infancia.

En este sentido, destacó la importancia de la vinculación entre la educación y el bienestar social; de ahí la relevancia de la reconstrucción del tejido social, más allá de las acciones de seguridad y programas de bienestar, que coloca a la familia y a la educación como pilares fundamentales.

Gaspar Ramírez reiteró el compromiso para fortalecer el trabajo legislativo y el marco jurídico a favor de la educación y el desarrollo humano.

Por su parte, la diputada Floricel González Méndez, presidenta de la Comisión de Educación de la LXII Legislatura, expresó su reconocimiento a las y los educadores, y subrayó la vocación y el papel fundamental que desempeñan en la formación inicial de la niñez poblana.

La diputada destacó la importancia de la capacitación en materia legal y de protocolos para evitar errores en la actuación docente, sobre todo cuando se presentan situaciones complejas.

En este evento, el director general del Instituto de Investigaciones Legislativas, Financieras y Socioeconómicas, Óscar Emilio Carranza León, hizo un llamado a fortalecer la vinculación entre el sector educativo y el Congreso del Estado, para que el diálogo y la gestión legislativa impulsen la educación en la entidad, en beneficio de la niñez poblana.

Cabe señalar que el curso de capacitación estuvo a cargo de José Jair Rodríguez Cruz, responsable del Área Jurídica de la Dirección de Educación Preescolar.

En este encuentro también se contó con la presencia de Marlene Guadalupe Reyes Fernández, directora de Educación Preescolar de la Secretaría de Educación Pública; Socorro Salgado Mirón, jefa de Sector 12 de Preescolar Federal; María Elena Nochebuena Ortiz, supervisora de la Zona Escolar 25, y Dulce María Flores Figueroa, supervisora de la Zona Escolar 30.

También asistieron supervisores, directores, personal docente y administrativo del Sector 12-Puebla de nivel preescolar.

