SMDIF Puebla promueve 60 cirugías gratuitas de cataratas

El DIF Puebla Capital, encabezado por la presidenta del Patronato, MariElise Budib, llevó a cabo la primera etapa del programa “Iluminando Miradas”, mediante la cual se realizaron 60 cirugías gratuitas de cataratas a personas mayores de 50 años de edad, en coordinación con el instituto oftalmológico Novavisión.

Durante el inicio de esta iniciativa, la presidenta del Patronato destacó la importancia del trabajo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal Pepe Chedraui, instituciones y fundaciones para mejorar la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

La catarata es la primera causa de ceguera reversible en el mundo; afecta a más del 50% de las personas mayores de 65 años. Se trata de una afección ocular que consiste en la opacificación del cristalino, lente natural del ojo, la cual puede desarrollarse con el paso del tiempo, la edad o como consecuencia de enfermedades metabólicas como la diabetes e hipertensión. Esta condición dificulta el paso de la luz, provocando disminución del contraste, alteración en la percepción de colores y, en casos avanzados, pérdida total de la visión.

Durante diciembre, las y los poblanos con diagnóstico de catarata acudieron a la Unidad Médica Integral del DIF municipal ubicada en San Baltazar Campeche, donde fueron sometidos a un proceso de valoración médica para determinar su elegibilidad como candidatos a cirugía. Posteriormente, y tras la confirmación del diagnóstico por especialistas en oftalmología, fueron canalizados a la clínica Novavisión para continuar con el procedimiento quirúrgico.

Por su parte, el oftalmólogo Héctor Bello López Portillo explicó que los pacientes reciben una valoración integral previa a la cirugía, la cual incluye un examen oftalmológico completo, medición de la agudeza visual, toma de presión intraocular, ultrasonido ocular y el cálculo personalizado del lente intraocular, ya que cada paciente requiere un implante específico.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad continúa fortaleciendo su compromiso con la salud y el bienestar de la población, impulsando programas que transforman vidas y promueven una mayor inclusión social.

