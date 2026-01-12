Vinculan a proceso a hombre por violación equiparada en Puebla

La Fiscalía General del Estado informa que, a partir de la aportación de diversos datos de prueba, se obtuvo la vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva en contra de Saúl N., señalado como probable responsable del delito de violación equiparada.

Se tiene conocimiento de que el pasado 3 de enero, la víctima se encontraba en su domicilio ubicado en la colonia Historiadores de la ciudad de Puebla, cuando de momento el hoy imputado ingresó a su cuarto y la agredió sexualmente.

Luego del hecho, el presunto agresor fue detenido y posteriormente quedó a disposición del Juez de Control. En audiencia inicial, el Ministerio Público expuso los datos de prueba contra Saúl N., como probable responsable del delito de violación equiparada.

Tras su valoración, el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso y le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

