SSP recupera más de mil 900 litros de hidrocarburo robado

En operativo coordinado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Policía Municipal de Ahuazotepec, recuperó más de mil 900 litros de combustible presuntamente robado.

La intervención conjunta se implementó en un paraje ubicado en la carretera federal Zacatlán-Huauchinango, donde policías estatales y municipales localizaron una camioneta Nissan, pick up, de color rojo, en estado de abandono.

Al revisar el interior de la unidad, fueron localizados 11 recipientes de plástico que, en su conjunto, almacenaban alrededor de mil 900 litros de combustible.

Por los hechos con apariencia de delito, la camioneta y los indicios fueron puestos a disposición de las autoridades ministeriales.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, refuerza las acciones de coordinación para combatir los delitos en materia de hidrocarburos.

Te recomendamos: