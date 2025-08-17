DIF llevará servicios médicos al sur de Puebla capital esta semana

El DIF Puebla Capital invita a la ciudadanía a participar en la campaña de “Servicios Médicos Itinerantes” que ofrecerá atención médica gratuita del 18 al 22 de agosto en diversas colonias del municipio. Este programa incluye consulta general, estudios de laboratorio clínico, mastografías y ultrasonidos, además de la afiliación al programa Médico Imparable.

Los servicios estarán disponibles de 8:00 am a 16:00 horas en los siguientes puntos:

Lunes 18 de agosto – Lomas de San Miguel Calle Xicoténcatl #61 Martes 19 de agosto – Minerales del Sur Canchas de fútbol, Calle Yodo entre Calle Paricutín y Mercurio Miércoles 20 de agosto – Parque Ecológico A un costado del teatro al aire libre (Módulo Caminando por mi Salud – INAPAM) Viernes 22 de agosto – Los Héroes Puebla (1ª Sección) Calle 12 Sur #11518

Para acceder a estos servicios, es necesario presentar INE, CURP y comprobante de domicilio en Puebla Capital. Para más información, se puede llamar al número 222 214 0000 Ext. 212.

El objetivo de esta campaña es llevar salud preventiva y diagnóstica directamente a las comunidades que más lo requieren, promoviendo el bienestar de la población.