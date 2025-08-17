Corren por las Juventudes en San Andrés Cholula

La presidenta municipal de San Andrés Cholula, Lupita Cuautle Torres, llevó a cabo la carrera “Corre por las Juventudes 2025” este 17 de agosto de 2025. Este evento se realizó en el marco de la conmemoración del Día de la Juventud, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva como herramienta para impulsar estilos de vida saludables y fortalecer la integración social.

La competencia se desarrolló en dos distancias, 5 y 10 kilómetros, en ramas femenil y varonil, además de incluir una categoría especial “Sanandreseño”. Las rutas fueron trazadas en las principales vialidades de la cabecera municipal, garantizando la seguridad de los participantes.

Durante su mensaje, la edil destacó la importancia de promover un estilo de vida saludable y la participación activa de las juventudes en la vida social del municipio.

Al finalizar la competencia, los ganadores de cada categoría fueron premiados con laptops, tabletas, bocinas inteligentes y audífonos. Además, todos los participantes que cruzaron la meta recibieron una medalla conmemorativa como símbolo de su esfuerzo.

Con estas acciones, San Andrés Cholula continúa impulsando el impulso al deporte y la creación de espacios de convivencia y recreación, que fortalezcan valores como la fraternidad, la solidaridad y la salud.