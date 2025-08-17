DIF Cuautlancingo finaliza con éxito Curso de Verano 2025

El Sistema Municipal DIF Cuautlancingo llevó a cabo la clausura de su Curso de Verano 2025, en el que participaron decenas de niñas y niños de la cabecera municipal y de la junta auxiliar de Chautenco.

Durante varias semanas, los infantes disfrutaron de actividades recreativas, culturales, deportivas y educativas, en un ambiente seguro, inclusivo y lleno de alegría.

La presidenta Tere Alfaro agradeció a las familias por la confianza depositada en la institución, así como al personal operativo y voluntarios por su compromiso y dedicación. Destacó que este tipo de programas fortalecen el desarrollo integral de la niñez y fomentan valores como el respeto, la solidaridad y el trabajo en equipo.

“Quiero agradecer profundamente a cada mamá y papá por su disposición y compromiso de invertir tiempo en sus hijos. Este curso de verano ha sido un espacio diferente, pensado para sembrar en ellos valores y experiencias que vayan más allá de las redes sociales, la televisión o los celulares y que fortalezcan su desarrollo personal y emocional. Lo más valioso que pueden dar a sus hijos no es lo material, sino su tiempo, ellos recordarán los abrazos, risas y momentos compartidos en familia. Lo que sembramos hoy en su vida, un día lo cosecharemos,” expresó Alfaro.

Durante la clausura, tanto en la cabecera municipal como en Chautenco, se realizaron presentaciones artísticas, exhibiciones de lo aprendido y elaborado en los talleres, y dinámicas de integración, en las que los infantes compartieron con sus familias los logros y experiencias vividas durante el verano.