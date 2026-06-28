Zacatlán rehabilita parque de la calle Leandro Valle

Como parte de la Agenda Zacatlán Sustentable 2026, el Ayuntamiento encabezado por la presidenta municipal, Bety Sánchez, a través de la Dirección de Servicios Públicos, realizó una faena para recuperar el parque que se ubica en la calle Leandro Valle.

Con la recuperación de este espacio, niñas, niños, adolescentes, las familias que suelen visitarlo, así como los vecinos, se sentirán más seguros, disfrutarán de un lugar tranquilo y confortable, apropiándose de él.

Algunos de los trabajos que se realizaron fueron: limpieza, corte de pasto y de yerba; se cambiaron las luminarias, arreglaron banquetas y guarniciones, convirtiéndolo también en un sendero seguro.

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