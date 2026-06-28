Buscan a dos trabajadores de la CFE desaparecidos entre Puebla e Hidalgo

Una intensa movilización de corporaciones policiacas y cuerpos de rescate de los tres órdenes de gobierno se registró este sábado en el municipio de Huauchinango, Puebla, y en los límites con el estado de Hidalgo, como parte del operativo para localizar a dos empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), reportados como desaparecidos desde el viernes.

Los trabajadores fueron identificados como Adolfo López Saldaña, agente comercial de la Agencia Sahagún, y Marco Antonio Sarmiento García, sobrestante de ISC Huauchinango, quienes fueron vistos por última vez el 26 de junio, cuando circulaban sobre la autopista México–Tuxpan.

El operativo inició alrededor de las 08:00 horas y fue coordinado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Huauchinango. Los elementos se trasladaron a la comunidad de La Mesa de Chapulines para reunirse con personal de la CFE y comenzar las labores de búsqueda, luego de que trascendiera que los trabajadores se habrían desviado hacia territorio hidalguense.

De manera simultánea, se realizaron recorridos en distintos puntos de la región, entre ellos la comunidad de Puga, el restaurante Antigua Las Truchas, el Puente Totolapa, la comunidad de Venta Chica y diversas brechas de terracería que conectan con la autopista México–Tuxpan.

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Como parte de las acciones de búsqueda, las autoridades efectuaron inspecciones en los accesos a la autopista, así como revisiones debajo de puentes y en zonas boscosas de la región, con el propósito de localizar algún indicio sobre el paradero de los trabajadores.

El avance más relevante de la jornada se registró durante la tarde, cuando fueron localizadas en el estado de Hidalgo las dos camionetas en las que viajaban los empleados de la CFE: una Chevrolet Silverado blanca, doble cabina, modelo 2024, y una Toyota gris, ambas con placas del estado de Puebla.

Las unidades quedaron bajo resguardo de las autoridades del estado de Hidalgo, en espera del arribo de peritos para el procesamiento de la escena y la recolección de indicios que contribuyan a la investigación.

Debido al deterioro de las condiciones climatológicas, los mandos responsables determinaron suspender las labores de búsqueda en campo por el resto del día. Hasta el cierre de la jornada, no se tenía información sobre el paradero de los dos trabajadores de la CFE.

Editor: César A. García

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