Lupita Cuautle inaugura la Feria Cultura y Tradición 2026

Con una amplia cartelera de actividades gastronómicas, artísticas y artesanales, Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, inauguró la Feria de Cultura y Tradición 2026, una celebración que fortalece la identidad de las y los sanandreseños y abre las puertas del municipio para compartir con visitantes la riqueza de su patrimonio.

En su mensaje, Lupita Cuautle destacó que esta feria nace de una de las tradiciones más representativas del municipio: La Bajada de la Virgen de los Remedios, una celebración que ha unido a generaciones de familias y comunidades, preservando las raíces, costumbres y el orgullo de pertenecer a San Andrés Cholula.

En el acto protocolario asistió Graciela León Matamoros, directora de Patrimonio Cultural, en representación del secretario de Arte y Cultura del Gobierno del Estado. Fritz Glockner; Miguel Cotzomi Solís, director de Artesanías del Estado; y Gustavo Donnadieu Cervantes, director del Centro INAH Puebla, integrantes del cabildo, las floreras y castilleros encargados de la decoración y de la pirotecnia.

También participaron representantes de los municipios de Huajuapan de León, Acatzingo, Pahuatlán, Tlatlauquitepec, Atlixco y San Pedro Cholula, quienes reconocieron el valor de esta feria como un espacio para preservar y difundir el patrimonio cultural de Puebla y de México.

Como parte de las actividades, se llevará a cabo el Tercer Encuentro Nacional de Artesanos, que reunirá a creadores de distintas regiones del país para mostrar el talento y la diversidad de los oficios tradicionales; además, se realizará el concurso gastronómico “Tu Mejor Mole”, un homenaje a una de las expresiones culinarias más representativas.

Durante los días 27, 29 y 29 de junio también se estará exhibiendo la producción mueblera en la Expo Muebles, el corredor de personas artesanas y cocineras tradicionales, presentaciones de grupos musicales, obras de teatro, bailables, mariachi, el espectáculo pirotécnico, las alfombras y decoración de flores de cada barrio sanandreseño, así como la tradicional cabalgata.

La Feria Cultura y Tradición 2026 invita a las familias poblanas y a visitantes a disfrutar durante tres días de música, gastronomía, artesanías y expresiones que mantienen vivo el legado histórico y cultural de San Andrés Cholula.

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