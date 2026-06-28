Araceli Celestino promueve Foro Intercultural de Mujeres en Migración

Con el objetivo de propiciar un espacio de diálogo, reflexión e intercambio de experiencias en torno a los retos, derechos y contextos que enfrentan las mujeres en situación de migración, promoviendo una perspectiva intercultural, de inclusión y de respeto a los derechos humanos, la diputada Araceli Celestino Rosas encabezó el Foro Intercultural de Mujeres en Migración.

Durante su mensaje a las y los asistentes, la diputada puso énfasis en el papel de las mujeres migrantes, quienes cuidan, emprenden, estudian y construyen comunidad; además, abren camino para muchas generaciones que vienen atrás. Por ello, consideró importante escuchar experiencias, compartir aprendizajes y reconocer la riqueza cultural que cada una aporta.

Araceli Celestino señaló que uno de los propósitos de este encuentro es construir propuestas, que serán fundamentales para fortalecer una agenda legislativa que responda a las necesidades de la comunidad migrante.

“Nuestro compromiso es que este encuentro no se quede únicamente en el diálogo, sino que se convierta en un punto de partida para seguir impulsando iniciativas, acciones y mecanismos que garanticen el respeto a los derechos humanos, la inclusión y el bienestar de las personas migrantes que han elegido a Puebla como parte de su historia, de su proyecto de vida. Deseamos que este espacio sea un punto de encuentro donde surjan ideas, alianzas y propuestas que nos permitan seguir construyendo un Puebla más humano, más incluyente y más solidario”, indicó.

El foro contó con la participación de especialistas y representantes de distintos contextos culturales, profesionistas en relaciones internacionales, psicología y otras ramas académicas. Además, se impartieron ponencias relacionadas con los retos de las personas migrantes en diferentes perspectivas de los sistemas mexicanos, la transnacionalización e identidad de la comunidad musulmana en la ciudad de Puebla, los retos e identidad, así como estrategias de acompañamiento y defensa de los derechos. Durante el evento también estuvo presente la diputada Esther Martínez Romano.

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