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Comisión del Congreso exhorta a la CFE a agilizar sus trámites

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Foto: Congreso de Puebla.

La Comisión de Desarrollo Económico del Congreso del Estado, que preside el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri, aprobó el proyecto de acuerdo para exhortar a la Gerencia Divisional de Distribución Centro Oriente de la Comisión Federal de Electricidad a simplificar los trámites y servicios a su cargo, con el fin de mejorar la atención y elevar la calidad de los servicios, contribuyendo al fortalecimiento del bienestar, la seguridad y el nivel de vida de las personas usuarias.

Cabe señalar que este proyecto de acuerdo fue elaborado con el exhorto de la diputada Celia Bonaga Ruiz.

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