Proponen reforzar protección de menores de edad en Puebla

La diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Puebla, con el propósito de actualizar las herramientas de protección frente a los nuevos desafíos que hoy enfrentan las infancias y adolescencias, como la violencia digital, el ciberacoso, las afectaciones a la salud mental y otros riesgos que impactan su desarrollo integral.

La propuesta también incorpora medidas para que las instituciones actúen de manera más coordinada, impulsa mecanismos que eviten la revictimización de niñas, niños y adolescentes, promueve entornos digitales más seguros y establece salvaguardas para el uso de herramientas tecnológicas e inteligencia artificial cuando puedan incidir en sus derechos.

La legisladora explicó que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a crecer en entornos seguros, libres de violencia y con instituciones capaces de responder a las nuevas realidades sociales y tecnológicas. Por ello, la iniciativa propone fortalecer la atención a la salud mental, mejorar los mecanismos de prevención y protección en las escuelas, reforzar las acciones frente a la violencia y explotación en entornos digitales y garantizar procesos de justicia más accesibles y sensibles para las víctimas.

Soledad Amieva afirmó que legislar en favor de las infancias significa anticiparse a los riesgos, escuchar sus necesidades y construir leyes que respondan a los desafíos del presente, colocando siempre en el centro el interés superior de la niñez.

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