Escala tensión entre Irán y EU tras ataque en el estrecho de Ormuz

La Guardia Revolucionaria de Irán aseguró que atacó posiciones de las fuerzas estadounidenses cerca del estrecho de Ormuz, elevando las tensiones en la región durante las negociaciones de paz.

El cuerpo militar informó que la ofensiva respondió a una presunta agresión de Estados Unidos y afirmó que sus fuerzas atacaron posiciones donde se encontraba desplegado el Ejército estadounidense.

Asimismo, Teherán acusó a Washington de incumplir el memorando de entendimiento firmado el pasado 17 de junio para poner fin al conflicto y reabrir el estratégico estrecho de Ormuz.

De acuerdo con Irán, el Ejército estadounidense bombardeó instalaciones militares en la costa sur del país como represalia por el ataque contra un buque mercante con bandera de Singapur.

Te puede interesar: Más de la mitad de los manglares del mundo, en riesgo de colapso para 2050

La Guardia Revolucionaria sostuvo que esa acción contra la embarcación ocurrió porque navegaba por una ruta no autorizada dentro del estrecho de Ormuz, conforme a las normas establecidas por Irán.

Además, afirmó que el control del tránsito marítimo corresponde a Irán según el memorando firmado y advirtió que responderá con mayor fuerza ante cualquier nueva agresión estadounidense.

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos consideró que el ataque iraní contra el buque mercante violó el alto al fuego y afectó la “libertad de navegación” en el estrecho de Ormuz.

El incidente representa la primera acción militar registrada en la zona desde la firma del acuerdo entre ambas naciones, lo que incrementó la incertidumbre sobre las negociaciones de paz.

Te recomendamos: