Piden a Agua de Puebla reparar daños en Defensores de la República

La Secretaría de Infraestructura del Gobierno de Puebla responsabilizó a la empresa Agua de Puebla por los daños registrados en la carpeta asfáltica de la Diagonal Defensores de la República, al señalar que fueron provocados por drenajes obstruidos y la falta de mantenimiento a la red.

Ante esta situación, la dependencia exigió a la concesionaria intervenir de manera inmediata para evitar que continúen las afectaciones en una vialidad que recientemente fue pavimentada.

Mientras tanto, personal de la Secretaría de Infraestructura realiza el retiro del asfalto desprendido con el objetivo de prevenir accidentes entre los automovilistas que transitan por la zona.

El Gobierno del Estado reiteró que los trabajos de pavimentación ejecutados con maquinaria propia se realizan bajo procesos de calidad para garantizar una movilidad segura en beneficio de la población.

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