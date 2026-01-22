Puebla será sede de la Mañanera de Sheinbaum este jueves

Al considerar que la décima visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum a Puebla, refrenda el respaldo permanente del gobierno federal, el gobernador Alejandro Armenta, destacó la relevancia de que la entidad sea sede de la Mañanera del Pueblo este jueves.

El mandatario subrayó que la asistencia reiterada de la titular del Ejecutivo Federal refleja la confianza del Gobierno de México en el estado y en cada uno de los proyectos que se desarrollan de manera coordinada, como el Parque de Economía Circular, la Casa de diseño del auto Olinia y el Centro de Diseño de Semiconductores “Kutsari”. “Estamos agradecidos con la presidenta, por todo el respaldo y la confianza que le tiene a Puebla”, afirmó.

El gobernador Alejandro Armenta reconoció la coordinación interinstitucional para fortalecer todos estos proyectos, por lo que reafirmó su compromiso de continuar con el impulso del bienestar, la innovación y el crecimiento sostenible en beneficio de Puebla y del país.

Es importante comentar que este jueves la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará un evento con mujeres en Puebla y muy temprano la Mañanera del Pueblo.

Te recomendamos: