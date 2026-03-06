Bienestar inaugura Jueves Culturales para impulsar identidad y economía local

“Las mujeres no dejamos de maternar; venimos a nuestros trabajos y cumplimos con nuestra labor. No tendríamos que elegir entre ser buenas madres y hacer lo que nos gusta; somos fuertes, empoderadas y queremos vernos libres para decidir, porque podemos y debemos ser todo lo que queramos”, expresó la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, al inaugurar los Jueves Culturales en las instalaciones de la dependencia.

Laura Artemisa García reconoció el papel fundamental de las mujeres en el desarrollo de sus pueblos: artesanas, cocineras, emprendedoras, danzantes, todas quienes a diario impulsan el desarrollo de sus familias y comunidades. Explicó que esta iniciativa busca abrir las puertas de la dependencia para compartir la identidad de las regiones, integrando además Jornadas de Salud en coordinación con el Voluntariado para acercar servicios básicos a la población.

En este primer Jueves Cultural, el municipio de Teziutlán fue el protagonista con la participación de 12 artesanos y artesanas, 21 danzantes y una cocinera tradicional, quienes mostraron el talento y la identidad de sus comunidades.

“Queremos ver esta sede llena de poblanas y poblanos que se vayan con soluciones, para que el bienestar llegue a todas las familias”, puntualizó Laura Artemisa García.

Estas acciones se alinean con la visión humanista del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier y de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes impulsan políticas públicas enfocadas en fortalecer la cultura y el desarrollo comunitario.

Por su parte, la presidenta municipal de Teziutlán, Karla Martínez Gallegos, agradeció el espacio para mostrar la riqueza de su región, destacando que esta participación coincide con la conmemoración de los 474 años de fundación de dicho Pueblo Mágico.

Finalmente, el artesano de productos de piel, Luis Alberto Cova, invitó a la gente para asistir a los próximos eventos y conocer las riquezas locales, además de contribuir directamente al fortalecimiento de la economía de las familias productoras.

Con esta iniciativa de la Secretaría de Bienestar, el Gobierno del Estado de Puebla consolida espacios de encuentro donde la cultura, la identidad y los servicios se integran en beneficio de la ciudadanía.

