UDEP fomentará deportes en más de dos mil estudiantes de medio superior

Con el propósito de que más de dos mil jóvenes de Unidades Educativas de nivel medio superior en la entidad se superen, la Universidad del Deporte del Estado de Puebla (UDEP) llevó a cabo una firma de convenio para impulsar diversos programas en estas instituciones.

Al respecto, el rector de la UDEP expresó que fortalecen lazos por y para la juventud poblana, bajo el liderazgo del gobernador del Estado, Alejandro Armenta Mier, por lo que el acuerdo firmado ofrecerá información, actividades y distintas competencias que la Universidad promueve.

El propósito es que las y los jóvenes utilicen al deporte como una herramienta de transformación. “Ofrecemos la UDEP para que Puebla tenga mejores jóvenes y en eso estamos trabajando. Gracias a las instituciones que se suman para bien de sus alumnas y alumnos”, afirmó José Luis Sánchez Sola.

En su intervención, el coordinador general de Unidades Educativas del Estado de Puebla, Cristhian Gámez, reconoció el impulso y la sinergia que la UDEP tiene con los planteles como: Centenario de la Revolución Mexicana, Frida Kahlo, Gral. Juan Crisóstomo Bonilla, Octavio Paz, Prof. Porfirio O. Morales y Blandina Torres de Marín.

Con estas acciones, el Gobierno de Puebla reafirma que el deporte es una política de Estado y un instrumento para la reconstrucción del tejido social.