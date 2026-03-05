Poblanos destacan en el Mr. México Principiantes y Novatos 2026

Atletas poblanos brillaron en el Mr. México Principiantes y Novatos 2026, tras obtener los primeros lugares en la competencia. La justa deportiva fue celebrada en el Palacio de los Deportes, en la Ciudad de México, evento que reunió a más de mil 500 atletas provenientes de los 32 estados de la república, lo que consolidó la competencia como una de las más importantes del país de la especialidad.

El encargado de despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud, Mauricio García Castillo, informó que las y los ganadores representantes de la entidad son:

Johan Castro , 1.er lugar en Físico Varonil Juvenil (16 años)

Ary Héctor Lara , 1.er lugar en Culturismo Clásico (hasta 168 cm) y 2.º lugar en Classic Physique (hasta 168 cm).

Héctor Toledano , 2.º lugar en Classic Physique

Luis Fernando Palmeros , 3.er lugar en Men's Physique Novatos

Abisai Luna , 5º lugar en Wellness Fitness

Desireth Cabello Vázquez, 6.º lugar en Bikini Fitness

Estos logros demuestran que el Gobierno del Estado de Puebla y el gobernador Alejandro Armenta Mier impulsan el desarrollo deportivo de niñas, niños y jóvenes, quienes encuentran en el deporte una ruta para alcanzar sus metas y sueños. Asimismo, los resultados manifiestan que en Puebla existe el talento, que la disciplina transforma vidas y que el respaldo institucional impulsa campeonas y campeones.

