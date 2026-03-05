Capacitan a Brigada “Tehuacán” en prevención de incendios forestales

La Brigada “Tehuacán”, perteneciente a la Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, participó en la capacitación “Prevención de incendios forestales”, como parte de las acciones para fortalecer la preparación del personal operativo ante la temporada de estiaje.

Las y los brigadistas recibieron capacitación teórica y práctica en técnicas y procedimientos para la prevención y combate de incendios forestales. Durante la formación utilizaron Equipo de Protección Personal (EPP) y la instrucción fue impartida por especialistas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

En esta capacitación participaron elementos de la Brigada de Jaguares, de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), y de la Brigada Coyote 7, de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial.

La colaboración interinstitucional permitió el intercambio de conocimientos y experiencias entre las distintas brigadas, a fin de fortalecer sus capacidades operativas y la coordinación en campo para la protección de las áreas naturales y la seguridad de la población.

