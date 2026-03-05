Estado y CCE reafirman compromiso por el desarrollo económico

Al asistir a la toma de compromiso de Juan Pablo Cisneros Madrid como presidente del Consejo Coordinador Empresarial Puebla (CCE), así como del Comité Directivo para el periodo 2026-2028, el gobernador Alejandro Armenta Mier llamó a trabajar en unidad con el sector empresarial por el desarrollo de Puebla.

En su mensaje a los socios del CCE Puebla, el gobernador reconoció que la prioridad para el gobierno es la seguridad, garantía para el desarrollo y las inversiones. Afirmó que trabajará de la mano con el presidente Juan Pablo Cisneros en las Mesas de Seguridad, donde su voz será escuchada.

Enfatizó que el Gobierno del Estado ha establecido el cumplimiento de los derechos sociales y laborales para lograr el desarrollo humano, eje que define la calidad de vida de la población. Para ello, es indispensable fortalecer la relación con los sectores productivos y trabajar de manera organizada para elevar la competitividad con crecimiento y bienestar compartido. “Crecimiento económico no significa desarrollo humano; tiene que haber desarrollo económico con bienestar”.

Al rendir protesta, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Cisneros, hizo un llamado a la unidad y a dejar de lado intereses particulares para abrazar el desarrollo productivo en Puebla, ya que las y los empresarios unidos generan soluciones, y para ello presentó seis ejes rectores con los que trabajará durante los próximos dos años.

Dijo que el Gobierno del Estado contará con un aliado crítico y, dentro de sus ejes, la coordinación interinstitucional será permanente porque cuando hay seguridad, los resultados se ven reflejados en confianza y, como consecuencia, se da crecimiento. Extendió la mano del CCE Puebla para colaborar en políticas públicas que blinden a la entidad.

En este contexto, el presidente saliente del CCE, Héctor Sánchez Morales, afirmó que durante tres años de intensa labor se logró posicionar a Puebla entre las cinco economías más relevantes del país, dentro de un entorno seguro. Finalmente, reconoció al gobernador Alejandro Armenta Mier por impulsar el diálogo mediante la Mesa de Seguridad, al considerar que la coordinación y cooperación entre autoridades e iniciativa privada generan resultados positivos para la entidad.

Te recomendamos: