Puebla abre convocatoria para tramitar la cartilla del SMN

El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría General de Gobierno, emite la convocatoria para que los jóvenes clase 2008 y remisos inicien el trámite para la obtención de la cartilla del Servicio Militar Nacional (SMN).

Los jóvenes deberán ingresar al portal del Gobierno de la Ciudad (https://pueblacapital.gob.mx/), dar clic en el banner de Servicio Militar Nacional, llenar el formulario e imprimir la ficha para iniciar el trámite.

En este sitio se enlistan los documentos que deben presentar los jóvenes a las oficinas del Departamento de Empadronamiento para el Servicio Militar Nacional, ubicadas en Calle 4 Poniente, Número 148, Altos, Centro Histórico.

Esta convocatoria, cuyo objetivo es el de fomentar y cumplir con este deber cívico, está disponible desde este 5 de marzo hasta el 15 de octubre de 2026.

Te recomendamos: