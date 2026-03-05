Atlixco celebrará el Día de la Mujer con festival y actividades

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, conmemorará el Día Internacional de la Mujer con el festival “Mujeres que Inspiran”, un programa cultural y de reflexión que reconoce el papel fundamental de las mujeres en la vida social y comunitaria del municipio.

El evento principal se realizará el 8 de marzo de 2026, a las 11:00 horas, en la Plaza de Armas, con actividades como la lectura en voz alta “Autoras en el Tiempo”, la presentación de danza contemporánea “Ritmo de Mujer” y la puesta en escena “No soy la misma”.

Como parte de esta agenda, también se desarrollarán actividades complementarias el 6 y 19 de marzo, entre ellas la conferencia “¿Y si hubiera sido yo?” y el círculo de reflexión “El amor propio”, orientadas a fortalecer el diálogo y la conciencia social.

Te recomendamos: