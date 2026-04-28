Texmelucan recibe jornada con servicios de salud gratuitos

Con el objetivo de acercar servicios médicos gratuitos y de calidad a la población, se llevó a cabo la Jornada de Atención Ciudadana, organizada por el Gobierno del Estado de Puebla, en coordinación con el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, en la cual la Secretaría de Salud ofreció 26 servicios gratuitos, beneficiando a 748 ciudadanos.

Entre los servicios gratuitos destacan: medicina general, ultrasonido, rayos X, atención dental, mastografías, papanicolaou y otros. Asimismo, se brindó atención de orientación nutricional, consultas médicas y psicológicas, además de la expedición de certificados y credenciales de discapacidad, así como la entrega de 348 medicamentos.

En su mensaje, el alcalde Juan Manuel Alonso agradeció el respaldo del gobernador Alejandro Armenta y de la presidenta del SEDIF Puebla, Cecilia Arellano, por impulsar acciones que fortalecen la salud pública y acercan servicios de manera directa y gratuita a la población de la microrregión 7.

Por su parte, María del Carmen Paniagua Alcántara, titular de la Unidad de Asistencia Médico Social del SEDIF, reiteró su compromiso de dar continuidad a estas jornadas para fortalecer el bienestar comunitario, destacando también la entrega de aparatos ortopédicos a grupos vulnerables de la región.

En representación del Secretario de Salud, Joaquín Espidio Camarillo, Juan Martín Cruz Contreras, enlace con jefes jurisdiccionales, subrayó que la atención médica preventiva es clave para mejorar la calidad de vida de las familias de la entidad.

La jornada contó con la presencia de autoridades estatales, de la presidenta del SMDIF, Karla González Martínez; síndica municipal, regidoras, regidores, así como alcaldes de los municipios que integran la microrregión 7.

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