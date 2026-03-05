Piden investigar al PRI en Puebla por presunto financiamiento ilegal

El presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, Andrés Villegas Mendoza, exigió que se investigue al PRI en Puebla por presuntamente recibir dinero del crimen organizado para financiar las campañas electorales del 2024.

El pronunciamiento surge después de que se filtrara un audio de la priista Tania N., candidata a diputada local suplente, en el cual admite tener vínculos con la célula delictiva “La Barredora” del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Al respecto, el diputado de Morena resaltó que Tania N. fue postulada en las elecciones pasadas como suplente de la actual diputada local y entonces secretaria general del Comité Directivo Estatal del PRI, Delfina Pozos Vergara.

En ese sentido, subrayó la importancia de investigar si el grupo criminal destinó dinero para financiar las candidaturas que en ese momento abanderó el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Claro, se tiene que investigar totalmente a esta dirigencia y, bueno, que se llegue hasta las últimas consecuencias; no se puede llegar a elegir a alguien que aparte hoy con este audio que sí hay vínculo, y bueno, pues hay que ser congruentes con lo que uno dice”, comentó.

Las indagatorias alcanzarían al senador Néstor Camarillo Medina, quien en ese momento fungía como dirigente estatal, así como a Pozos Vergara, quien fue su secretaria general.

De acuerdo con la grabación que circula en redes sociales, Tania N. sostiene diálogo con un integrante de “La Barredora” desde la cárcel.

En la conversación, admite estar relacionada con el pago de sueldos a reos, abogados privados y amenazas de muerte a familiares de quienes “abran la boca”.

La priista fue detenida en marzo de 2024 por delitos contra la salud, portación de arma de fuego, posesión de un inhibidor de señal y presuntos vínculos con el crimen organizado.

En octubre de 2025 consiguió su libertad, pero fue reaprehendida de forma inmediata por el presunto delito de homicidio.

