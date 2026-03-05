Campesinos protestan por falta de suministro eléctrico en Tecamachalco

Un grupo de campesinos de la localidad de Xochimilco, en el municipio de Tecamachalco, se manifestó afuera de las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la junta auxiliar de San Nicolás, para exigir atención y solución a diversas problemáticas que, aseguran, los afectan desde hace varios meses.

Los inconformes señalaron que la delegación de la CFE no ha cumplido en tiempo y forma con las conexiones derivadas de sus contratos de suministro eléctrico, lo que ha generado afectaciones en sus actividades agrícolas y personales. Asimismo, denunciaron presuntos cobros excesivos en el servicio.

Ante la falta de respuesta, los manifestantes se trasladaron a la Presidencia Municipal para solicitar el respaldo del Ayuntamiento, encabezado por el alcalde Mateo Hernández López. El grupo pidió ser recibido en audiencia para exponer directamente sus inconformidades.

La protesta generó tensión en la zona, ya que los campesinos destacaron que dependen del suministro eléctrico para el funcionamiento de sistemas de riego y otras actividades productivas.

Tras el diálogo con los inconformes, el Ayuntamiento informó que brindará acompañamiento a los afectados y solicitará a la CFE atender sus demandas. Se espera que en los próximos días se dé una solución a la problemática planteada.

César A. García

