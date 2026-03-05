Incendio de llantas y basura alarma a vecinos en Texmelucan

La tarde de este miércoles se registró un incendio en la junta auxiliar de San Cristóbal Tepatlaxco, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan, lo que generó movilización de cuerpos de emergencia y preocupación entre los habitantes.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:45 horas en la calle Ferrocarril, a un costado de la Unidad Habitacional Los Agaves, donde una densa columna de humo negro se elevó y fue visible desde distintos puntos del municipio.

De acuerdo con los primeros reportes, el incendio se originó en un depósito de llantas y acumulación de basura. Vecinos señalaron que el fuego provocó fuertes olores y una nube oscura que se extendió por la zona habitacional.

Habitantes de calles cercanas, como Rayón y áreas próximas al fraccionamiento, solicitaron apoyo para atender la emergencia, ya que la magnitud del humo causó inquietud no solo en Tepatlaxco, sino también en colonias aledañas de la zona.

Hasta el momento se reportan únicamente daños materiales y no se tiene registro de personas lesionadas. El incendio fue controlado horas más tarde; no obstante, el impacto ambiental generado por la quema de llantas provocó preocupación.

