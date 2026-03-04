Se incendia predio con plásticos y maleza en Tehuacán

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el municipio de Tehuacán, Puebla, tras el incendio de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Los Frailes, donde el fuego consumió plásticos, cableado y vegetación, lo que generó temor entre vecinos ante el riesgo de que las llamas se propagaran a viviendas cercanas.

El siniestro ocurrió en la intersección de la 16 Poniente y 14 Norte. Hasta el momento se desconocen las causas; sin embargo, en cuestión de minutos el fuego alcanzó gran intensidad debido a la presencia de maleza y a la acumulación de material plástico en el predio, lo que facilitó su rápida propagación.

Elementos de Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos arribaron al lugar y realizaron una inspección para descartar personas atrapadas. Las labores se complicaron cuando las llamas alcanzaron cables de energía eléctrica, incluidos conductores de alta tensión, así como árboles situados en los alrededores. Los bomberos trabajaron con agua a presión hasta sofocar el incendio y posteriormente efectuaron tareas de enfriamiento para evitar que se reavivara.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las maniobras de control. No se reportaron personas lesionadas. De manera preliminar, se presume que el incendio pudo haber sido provocado por personas que ingresan al predio para recolectar materiales reciclables.

