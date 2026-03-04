Choque en la Puebla-Orizaba deja 4 heridos y daños materiales

Un choque frontal registrado en la autopista Puebla-Orizaba, a la altura del municipio de Maltrata, Veracruz, provocó el cierre de la circulación durante al menos cuatro horas y generó largas filas de vehículos varados.

El percance ocurrió en el kilómetro 227, con dirección a Veracruz, donde un camión de carga y una camioneta colisionaron presuntamente cuando una de las unidades intentara rebasar sin percatarse de que otro vehículo se aproximaba en sentido contrario.

Como saldo, cuatro personas resultaron gravemente lesionadas, además de cuantiosos daños materiales. La circulación fue suspendida antes del primer túnel, mientras que personal de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) y cuerpos de seguridad acudieron al sitio para atender la emergencia. Se informó que una de las unidades terminó impactada contra la ladera del cerro.

La vialidad permaneció cerrada por aproximadamente cuatro horas; fue alrededor de las 12:00 horas cuando se reabrió el paso, permitiendo el avance de los vehículos que permanecían detenidos, cuya fila alcanzó cerca de ocho kilómetros.

Por su parte, las autoridades exhortaron a los conductores a extremar precauciones, ya que desde el pasado lunes se realizan trabajos de mantenimiento en el kilómetro 263, donde únicamente un carril se encuentra habilitado.

#ConexiónVial 🚛 Un percance provocó más temprano esta mañana el cierre total de la autopista Puebla-Orizaba a la altura de las Cumbres de Maltrata.



Personal de Capufe atendió el siniestro. pic.twitter.com/dA6qIlbTR6 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 4, 2026

Editor: César A. García

