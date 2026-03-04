Regresarán 21 poblanos tras quedar varados en Jerusalén: SEGOB

Los 36 peregrinos mexicanos que quedaron varados en Jerusalén, Israel, tras el conflicto internacional registrado el pasado domingo 2 de marzo, ya se están trasladando a El Cairo, Egipto, donde tomarán un vuelo a la Ciudad de México, con escala en Madrid, España.

Así lo dio a conocer el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar Pala, quien detalló que, del total de connacionales, 21 son poblanos; cuatro son originarios de Morelos, cuatro de Oaxaca, dos del Estado de México, dos de Tlaxcala, uno de Querétaro, uno de Michoacán y uno de la CDMX.

El funcionario explicó que, por instrucciones del gobernador Alejandro Armenta Mier, se activaron acciones coordinadas con el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, a fin de brindar acompañamiento y apoyo para el pronto retorno de los peregrinos.

Indicó que, a través del padre Alfredo Rodríguez Quiñón —quien encabeza la peregrinación— y con el respaldo de la embajada mexicana, se logró trasladar al grupo fuera de la zona de conflicto.

Explicó que, actualmente, los connacionales se desplazan por vía terrestre hacia El Cairo, Egipto, desde donde tomarán vuelos hacia México vía Madrid, España.

“El paso más complicado ya se realizó; ya salieron de la zona de conflicto y se encuentran en traslado”, subrayó.

Precisó que los 36 mexicanos serán distribuidos en tres vuelos con destino a la Ciudad de México: el primero saldrá el 5 de marzo, el segundo el 7 y el tercero el 9 de marzo; por ello se prevé que los primeros peregrinos arriben al país el próximo domingo.

Editor: César A. García

