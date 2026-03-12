Héctor Landero es electo presidente de la CANACO Puebla

El empresario Héctor Francisco Landero Camacho se convirtió este miércoles en el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla para el periodo 2026–2028, tras la elección del Consejo Directivo.

A través de un comunicado, el organismo empresarial indicó que esta decisión marca el inicio de una nueva etapa en la vida institucional.

Asimismo, se indicó que la elección se da en un momento relevante para la CANACO Puebla al definir a su líder que conducirá los trabajos del organismo empresarial, que califican como más representativo del sector comercio, servicios y turismo en Puebla.

“Bajo esta nueva presidencia, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Puebla continuará impulsando el desarrollo económico y la competitividad empresarial“, dice el escrito difundido.

La elección del nuevo presidente se dio en una Asamblea General en el Hotel Intercontinental, en donde rindieron protesta la planilla “Pasión por el Comercio, Compromiso con Puebla”; esta está integrada por 14 consejeras y consejeros propietarios y 14 suplentes.

Landero Camacho es un empresario poblano que se desempeñó como vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior y Aduanas de la CANACO Puebla.

La contienda fue contra la empresaria y abogada Carmina Castrejón Quintana.

