Omar Muñoz entrega obra de pavimentación en Privada Santa Bárbara

Para seguir fortaleciendo la infraestructura urbana del municipio, el presidente municipal de Cuautlancingo, Omar Muñoz, entregó la obra de pavimentación con adoquín en la Privada Santa Bárbara, ubicada en la cabecera municipal, una acción que mejora la movilidad y las condiciones de vida de las familias de la zona.

La obra representó una inversión superior al millón de pesos, recursos que incluyeron pavimentación con adoquín, construcción de guarniciones y banquetas, instalación de luminarias y señalética para mejorar la movilidad y seguridad de las familias de la zona.

Durante su mensaje, el alcalde destacó que estas acciones responden al compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y atender las necesidades de las comunidades.

“Es un honor servir a Cuautlancingo; las palabras siempre se respaldan con acciones”, expresó.

A nombre de las y los habitantes, el vecino Gustavo Rodríguez agradeció el apoyo del gobierno municipal.

“Queremos agradecer su presencia y el apoyo para estas mejoras en nuestra comunidad. El adoquín, las luminarias y las banquetas quedaron muy bien. Estamos orgullosos de su equipo de trabajo y de tener dignos representantes del municipio”, finalizó.