Zacatlán se suma al compromiso estatal contra la violencia de género

En el marco del “Encuentro por la Paz Mujeres Transformando Puebla” del Gobierno del Estado, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, firmó un compromiso para erradicar la violencia hacia las mujeres, sumándose al trabajo interinstitucional que encabezan el gobernador Alejandro Armenta y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Este encuentro se realizó en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Puebla, donde participaron las presidentas municipales, diputadas, funcionarias estatales y la secretaria de las Mujeres de Puebla, Yadira Lira Navarro, quien fue la anfitriona de dicho encuentro.

En esta mesa de trabajo se abordaron temas como la prevención de las violencias contra la mujer, feminicidio y la trata de personas, y como parte de los acuerdos, las presidentas municipales signaron este compromiso, para trabajar de manera interinstitucional, coadyuvando con la Secretaría de las Mujeres con el fin de Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En su mensaje, Bety Sánchez agradeció al gobernador Alejandro Armenta por el compromiso con las mujeres, la igualdad de género y la seguridad; por eso, señaló que reforzará las acciones para que en Zacatlán las mujeres se sientan más seguras y tengan oportunidades.