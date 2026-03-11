Desarrollan foro sobre seguridad de las mujeres en el IPN Puebla

Con el objetivo de brindar información precisa y oportuna sobre herramientas para fortalecer la seguridad de las mujeres en espacios públicos, privados y virtuales en la población universitaria del municipio de Puebla, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, este día llevó a cabo el foro “La Seguridad También es de Nosotras”.

El foro, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, que se realizó en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN), constituyó un espacio institucional de análisis y construcción de propuestas para visibilizar, diagnosticar y atender los principales desafíos que enfrentan las mujeres en materia de seguridad. Con la participación de especialistas en prevención de la violencia, seguridad ciudadana, derechos humanos y perspectiva de género, se impulsó un enfoque integral que considera factores sociales, comunitarios, situacionales y tecnológicos vinculados a los riesgos diferenciados que viven las mujeres.

Este ejercicio, a través de ponentes de la Dirección de Atención y Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), promovió un diálogo técnico sustentado en evidencia, marcos normativos vigentes y buenas prácticas, con el propósito de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y canalización institucional, reafirmando el compromiso de la Administración Municipal con la transversalización de la perspectiva de género en las estrategias de seguridad.

Asimismo, consolidó una política pública orientada a la construcción de entornos seguros para las mujeres en los ámbitos público, privado y digital con perspectiva interseccional y de derechos humanos.

El titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, antes de dar por clausurado el foro, resaltó que el evento permitió escuchar voces, compartir experiencias y, sobre todo, generar herramientas concretas que fortalezcan la seguridad de las mujeres en distintos ámbitos de su vida cotidiana.

Finalmente, agradeció a los directivos del IPN la hospitalidad y las facilidades para llevar a cabo este foro.

Por su parte, Carlos Alberto Paredes Treviño, director del IPN Campus Puebla, también reconoció el apoyo y colaboración de la SSC y del presidente municipal, Pepe Chedraui, “porque hoy la comunidad estudiantil puede sentirse más segura al caminar por estas calles del sur de la ciudad donde están sus instalaciones”.

En la clausura del foro, el secretario Félix Pallares Miranda y el director del IPN, Carlos Alberto Paredes Treviño, estuvieron acompañados por Zaira González Gómez, Secretaria de las Mujeres; Georgina Ruiz Toledo, regidora presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del Cabildo del Ayuntamiento de Puebla; Ana Mariela Solís Rondero, regidora presidenta de la Comisión de Protección Civil de este municipio; la regidora Marcela Montealegre Villagrán, presidenta de la Comisión de Trabajo; y el maestro Tomás Garduño Pérez, director del Centro de Innovación del IPN; además de padres de familia y comunidad estudiantil del Campus Puebla.

