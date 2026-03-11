SSC Cholula localiza camioneta robada en Santiago Momoxpan

Como resultado de una oportuna intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) lograron recuperar una camioneta marca Chevrolet N400 Tornado, color blanco, modelo 2024, que contaba con reporte de robo.

De acuerdo con el reporte, el conductor fue interceptado por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan, quienes le cerraron el paso y lo despojaron de la unidad. Gracias a que el vehículo contaba con sistema de geolocalización (GPS), policías municipales implementaron de inmediato un operativo de búsqueda y localización.

Derivado de estas acciones, la unidad fue ubicada al interior del estacionamiento del Hospital Beneficencia Española, en la ciudad de Puebla. Tras realizar las gestiones correspondientes, elementos de la SSC Cholula ingresaron al lugar para verificar el vehículo, confirmando que se trataba de la camioneta reportada.

Posteriormente, y una vez acreditada la propiedad mediante la documentación correspondiente, la unidad fue asegurada y trasladada a las instalaciones de la SSC de San Pedro Cholula para su entrega formal al legítimo propietario.

Cabe destacar que se recabaron características de los presuntos responsables, quienes viajaban a bordo de una motocicleta; dicha información será compartida con las autoridades competentes. La SSC Cholula colaborará en las investigaciones para la identificación, localización y detención de los responsables.

