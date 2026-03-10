San Pedro Cholula reduce 30.87% incidencia delictiva en febrero de 2026

Como resultado de las estrategias de seguridad y proximidad social implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula), durante febrero de 2026 se registró una disminución del 30.87% en la incidencia delictiva, en comparación con el mismo periodo de 2025.

Entre los delitos que presentaron una reducción más significativa destacan el robo de autopartes, con una disminución del 50%; el robo de vehículo, con 47.6%; el robo en general, con 42.2%; el narcomenudeo, con 25%; y el robo a transporte colectivo, que registró una reducción del 100%. Estos resultados reflejan el fortalecimiento de las acciones de vigilancia, prevención y reacción inmediata que se realizan en barrios, colonias y juntas auxiliares.

Durante febrero, elementos de la SSC Cholula atendieron 889 llamados de emergencia, brindando respuesta oportuna a la ciudadanía. Como resultado de estas intervenciones, se realizaron 55 puestas a disposición ante el Juez Calificador, así como la detención de 9 personas que fueron puestas a disposición de autoridades ministeriales por su presunta responsabilidad en delitos como portación de arma, robo de arte sacro, posesión de vehículo con reporte de robo y delitos contra la salud.

En materia de protección y seguridad para las mujeres, el Gobierno Municipal ha reforzado las acciones de prevención, atención y acompañamiento. En lo que va de la administración de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, no se ha registrado ningún caso de feminicidio en el municipio.

Asimismo, se ha fortalecido el trabajo interinstitucional con la Comisión de Búsqueda para atender de manera inmediata los reportes de personas no localizadas, tanto en San Pedro Cholula como en la zona conurbada. De igual forma, los delitos de violación y acoso sexual no registraron casos en los últimos dos meses, lo que refleja el fortalecimiento de las estrategias de seguridad y atención a las mujeres.

Como parte de las acciones de prevención del delito, personal de la dependencia impartió pláticas dirigidas a 2 mil 736 integrantes de la comunidad estudiantil, brindando herramientas para fortalecer la cultura de la prevención y la autoprotección.

La estrategia de seguridad también se refuerza mediante acciones preventivas y de cercanía con la comunidad. En este sentido, 2 mil 373 niñas, niños y adolescentes participaron en actividades de educación vial en el circuito infantil, mientras que 40 mujeres formaron parte de cursos de manejo responsable, promoviendo una cultura de movilidad segura.

En materia de atención ciudadana, se brindaron 60 atenciones a víctimas del delito y 9 acompañamientos, reafirmando el compromiso de ofrecer apoyo cercano y humano a quienes lo requieren.

Cabe destacar que la Policía Municipal desplegó 85 operativos de seguridad en distintos puntos del municipio, además de dos operativos coordinados con dependencias estatales y corporaciones de la zona metropolitana, fortaleciendo la presencia policial y la vigilancia estratégica.

Con estas acciones, el Gobierno de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta municipal Tonantzin Fernández, refrenda su compromiso de seguir fortaleciendo las estrategias para prevenir y combatir los delitos en coordinación con los distintos órdenes de gobierno. Estas acciones se alinean con la política de seguridad impulsada por el gobernador del estado, Alejandro Armenta, priorizando la colaboración institucional y la cercanía con la ciudadanía para generar espacios cada vez más seguros y tranquilos para las familias cholultecas.

