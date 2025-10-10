Sierra Norte de Puebla enfrenta grave contingencia por lluvias intensas

Deslaves e inundaciones golpean comunidades poblanas. / Foto: Especial.

Tras más de 50 horas continuas de lluvia, la Sierra Norte de Puebla enfrenta una severa contingencia, con reportes de inundaciones, deslaves y daños estructurales en diversas comunidades.

En Huauchinango, un cerro se desgajó entre las colonias Monterrey y Rincón de la Cruz, atrapando a una familia; un menor fue rescatado por vecinos, mientras Protección Civil realiza labores para localizar a más personas.

Ante el riesgo de nuevos deslaves y del desborde del río Chiquito, el alcalde Rogelio López Angulo exhortó a las familias a evacuar y habilitó el Recinto Ferial como refugio temporal.

Las lluvias también han provocado bloqueos en carreteras, caída de árboles, postes dañados y cierres viales en la autopista y carretera federal México-Tuxpan.

Hasta el momento se contabilizan al menos cinco deslizamientos de tierra, dos ríos desbordados y más de diez árboles caídos, mientras se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas 72 horas.

