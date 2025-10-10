Sierra Norte de Puebla enfrenta grave contingencia por lluvias intensas

Tras más de 50 horas continuas de lluvia, la Sierra Norte de Puebla enfrenta una severa contingencia, con reportes de inundaciones, deslaves y daños estructurales en diversas comunidades.

En Huauchinango, un cerro se desgajó entre las colonias Monterrey y Rincón de la Cruz, atrapando a una familia; un menor fue rescatado por vecinos, mientras Protección Civil realiza labores para localizar a más personas.

Ante el riesgo de nuevos deslaves y del desborde del río Chiquito, el alcalde Rogelio López Angulo exhortó a las familias a evacuar y habilitó el Recinto Ferial como refugio temporal.

Te puede interesar: Hallan a mujer sin vida en la México-Puebla; investigan posible feminicidio

Las lluvias también han provocado bloqueos en carreteras, caída de árboles, postes dañados y cierres viales en la autopista y carretera federal México-Tuxpan.

Hasta el momento se contabilizan al menos cinco deslizamientos de tierra, dos ríos desbordados y más de diez árboles caídos, mientras se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas 72 horas.

#Seguridad 🚨 Vecinos de la colonia Monterrey en el municipio de Huauchinango reportan que las fuertes lluvias de esta noche provocaron el deslave de un cerro en la calle Quetzalcóatl, atrapando a varios ciudadanos.



El denunciante refiere que logró sacar a un niño con sus… pic.twitter.com/78pSImI4Dw — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 10, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: