Sierra Norte de Puebla enfrenta grave contingencia por lluvias intensas

Tras más de 50 horas continuas de lluvia, la Sierra Norte de Puebla enfrenta una severa contingencia, con reportes de inundaciones, deslaves y daños estructurales en diversas comunidades.
En Huauchinango, un cerro se desgajó entre las colonias Monterrey y Rincón de la Cruz, atrapando a una familia; un menor fue rescatado por vecinos, mientras Protección Civil realiza labores para localizar a más personas.
Ante el riesgo de nuevos deslaves y del desborde del río Chiquito, el alcalde Rogelio López Angulo exhortó a las familias a evacuar y habilitó el Recinto Ferial como refugio temporal.
Las lluvias también han provocado bloqueos en carreteras, caída de árboles, postes dañados y cierres viales en la autopista y carretera federal México-Tuxpan.
Hasta el momento se contabilizan al menos cinco deslizamientos de tierra, dos ríos desbordados y más de diez árboles caídos, mientras se prevé que las precipitaciones continúen durante las próximas 72 horas.
