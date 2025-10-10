Hallan a mujer sin vida en la México-Puebla; investigan posible feminicidio

El cuerpo de una mujer fue localizado en un terreno baldío ubicado a un costado de la autopista México-Puebla, a la altura de la incorporación con el bulevar Hermanos Serdán. La Fiscalía General del Estado (FGE) inició una carpeta de investigación con perspectiva de género.

De acuerdo con los primeros reportes, ciudadanos que circulaban por la lateral de la autopista 150-D alertaron a los números de emergencia tras observar un bulto con forma humana.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Guardia Nacional, quienes confirmaron que dentro de un par de cobijas se encontraba el cadáver de una mujer, de entre 25 y 30 años de edad, con múltiples huellas de violencia.

Personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a un anfiteatro para continuar con las investigaciones correspondientes e identificar a la víctima.

#Seguridad 🚨 Durante esta noche fue abandonado el cadáver de una mujer envuelto en una cobija y con huellas de violencia en la lateral de la autopista México-Puebla con altura del Bulevar Hermanos Serdán.



