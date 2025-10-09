Ejecutan a un hombre en fraccionamiento de Tehuacán

Un hombre murió durante la madrugada de este jueves tras ser atacado con arma de fuego en el Fraccionamiento Santa María, hecho que provocó la movilización de autoridades municipales y federales.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de la una de la mañana del 9 de octubre, vecinos de la junta auxiliar de San Diego Chalma, en la zona de Coapan, Tehuacán, alertaron a los números de emergencia sobre detonaciones de arma de fuego en el área.

Elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al sitio, donde hallaron a un hombre sin signos vitales sobre la calle Vicente Guerrero. Testigos señalaron que la víctima fue interceptada por un individuo, quien le disparó en varias ocasiones antes de huir del lugar.

La Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento del cuerpo y trasladó los restos al anfiteatro municipal. Las autoridades abrieron una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque y dar con el responsable.

