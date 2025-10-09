Prevén aumento del turismo en Puebla por Día de Muertos y Mole de Caderas

En lo que va del año, han llegado a la ciudad de Puebla más de 45 mil turistas en comparación con el año pasado, se ha incrementado el porcentaje de ocupación hotelera del 57.75 por ciento a más del 59 por ciento.

Así lo informó el secretario de Economía y Turismo municipal, Jaime Oropeza Casas, al estimar que en temporada de Día de Muertos superen los 300 mil visitantes que se registraron en 2024, en los primeros meses de la administración municipal.

El funcionario municipal también informó que en la temporada de Moles de Caderas se estima que se consuman 75 mil platillos en la capital poblana, de los 100 mil que se registren en el estado.

Recordó que serán 60 restaurantes los que ofrecerán este platillo típico, mismo que aunque tendrá un costo más alto que otros años, busca conservar la calidad de sus ingredientes.

Lo anterior, dijo, sin tomar en cuenta los establecimientos como fondas o mercados en los que también se prepara.

En otro tema, el funcionario municipal aseguró que uno de cada tres asistentes a las tres ediciones de la Feria del Empleo que ha organizado la administración municipal, han conseguido un espacio de trabajo.

Oropeza Casas detalló que han atendido a 9 mil 879 personas que buscan empleo, de los cuales 3 mil 100 han sido contratados por los más de 100 empleadores que acuden a estos espacios.

Recordó que este tipo de eventos facilita la vinculación entre empleadores y personas que buscan vacantes, ya que lo que podría tardar hasta meses se concreta en una mañana.

