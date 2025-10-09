Capturan a presunto extorsionador de limoneros en Michoacán

Autoridades mexicanas detuvieron en la localidad de Pizándaro en el municipio de Buenavista, Michoacán, a Jhon Mario “N”, también conocido como “El Llanero”, a quien se le vincula con el cobro de extorsiones a limoneros de Tierra Caliente y Apatzingán.

Este jueves 9 de octubre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, celebró la captura de “El Llanero”, presunto extorsionador en Tierra Caliente, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que pretende salvaguardar a productores mexicanos de este tipo de delitos.

Jhon Mario “N” es un ciudadano colombiano, a quien además de los delitos de extorsión se le acusa de reclutar a sicarios de Colombia y Venezuela para los cárteles de droga mexicanos, así como de adiestrarlos en la fabricación de artefactos explosivos.

Al presunto delincuente le fueron asegurados un arma de fuego calibre nueve milímetros, cartuchos sin ser usados, paquetes de droga y un vehículo Nissan, objetos que ya han sido dispuestos a las autoridades para realizar la investigación correspondiente.

En el operativo para su captura participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como autoridades de Michoacán de la Fiscalía General del Estado (FGR) y la Secretaría de Seguridad Pública.

Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, elementos de, @Defensamx1, @SSPCMexico ,@GN_MEXICO_, @FGRMexico,@SSeguridad_Mich y @FiscaliaMich detuvieron en Michoacán a Jhon Mario “N”, alias “Llanero”, relacionado con el cobro de extorsiones al sector limonero en… pic.twitter.com/IFAs5BnGAt — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 9, 2025

Editor: Jesús Israel Villlalobos Fernández

