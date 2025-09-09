Más de 600 colonias de Tijuana se quedan sin agua tras mega fuga

La ruptura del acueducto Florido-Aguaje, con vida útil vencida desde hace décadas y sin reemplazo, dejará sin agua a 632 colonias en Tijuana por al menos dos días.

El director de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), Jesús García Castro, explicó que el ducto de acero de 54 pulgadas, construido en 1982, sufrió daños debido a la falta de sustitución.

La CESPT trabajará las 24 horas para poder reparar el daño en un tiempo estimado de 36 horas y estabilizar el suministro en otras 36 horas.

En redes sociales se compartió el momento exacto en que el acueducto se rompe, provocando una mega fuga tipo “géiser”; la misma dejó un socavón de aproximadamente 6 metros.

El colapso causó daños materiales a un puesto de comida y cuatro vehículos; no se reportó ninguna persona lesionada, informó José Luis Jiménez, director de Protección Civil.

Además, se reportaron daños en el cableado eléctrico de alta tensión, por lo que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) trabaja en la reparación y limpieza.

Los costos de reparación material serán reparados por el organismo público de Tijuana; por ello se realizará un censo con apoyo jurídico y ciudadano para atender a todos los afectados.

