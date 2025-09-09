SSP Puebla detiene a 91 en primeros días de septiembre

Resultado de 184 acciones operativas en el estado: la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN), Fiscalía General del Estado (FGE) y policías municipales, detuvo a 91 personas durante la primera semana de septiembre.

Los ahora detenidos estarían vinculados con delitos contra la salud, portación de arma de fuego sin licencia, robo a negocio, robo a casa habitación y detentar vehículos con reporte de robo.

Entre los operativos de la semana destacan los realizados para la localización de 11 personas reportadas como desaparecidas en Amozoc, así como en los centros penitenciarios de Puebla, Tepexi de Rodríguez y San Pedro Cholula, que permitieron asegurar 50 equipos telefónicos y 146 objetos punzocortantes.

A estos resultados, se suma el aseguramiento de 269 envoltorios de posible marihuana, cristal, cocaína, heroína y LSD, 50 cartuchos útiles, 10 armas de fuego, así como la inhabilitación de 3 tomas clandestinas y la recuperación de 19 mil 695 litros de hidrocarburo robado.

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, robustece las estrategias para combatir a la delincuencia y mantener entornos de tranquilidad en beneficio de las familias.

Te recomendamos: