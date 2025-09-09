ASE evalúa comodato para camioneta adquirida por extitular

La Auditoría Superior del Estado (ASE) analiza dar en comodato al Gobierno de Puebla la camioneta Tahoe blindada, que fue adquirida de forma irregular por la exauditora Amanda Gómez Nava.

El encargado de despacho, Francisco Fidel Teomitzi Sánchez, informó que el vehículo, con valor de 2.8 millones de pesos, se encuentra entre los bienes del organismo fiscalizador, pero no está en uso.

Apuntó que, al ser un automóvil de grandes proporciones y con un fuerte sistema de blindaje, su mantenimiento resulta costoso para la dependencia.

En ese sentido, refirió que han analizado ponerlo en venta u otorgarlo al gobierno estatal como préstamo para que se le dé un mejor uso.

“Es un tema que hemos estado evaluando, la venta correspondiente, pero el detalle es que, como es un vehículo de alta gama, implica unos gastos. Lo que sí estamos evaluando y sería una buena alternativa sería dar un comodato hacia el Ejecutivo del estado”, comentó.

Además, indicó que en el transcurso de esta semana, la Unidad Técnica del Congreso local dará un dictamen sobre las investigaciones abiertas sobre la extitular, Amanda Gómez.

Esto luego de que incurriera en anomalías por la compra de la camioneta blindada, así como por la contratación de servicios de banquete, con costo de casi un millón de pesos.

Remarcó que las posibles sanciones administrativas o penales se impondrán con base en lo determinado por la Unidad Técnica, dependiendo de si se fijan o no faltas graves.

