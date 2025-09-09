LXII Legislatura de Puebla logra mil 127 productos legislativos en primer año

La inclusión, el diálogo y el consenso han sido parte fundamental del primer año de funciones de la LXII Legislatura del Congreso de Puebla, donde se han sentado las bases para dar resultados históricos y voz a los 217 municipios del estado, sin protagonismos políticos.

Así lo resaltó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Laura Artemisa García Chávez, al rendir el Primer Informe de Actividades.

Este martes en sesión solemne, la líder del Poder Legislativo dio cuenta de los resultados y acciones realizadas por parte de los 41 diputados y diputadas locales.

Entre estas, destacó la celebración de 67 sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, así como la presentación de 809 iniciativas y 364 Puntos de Acuerdo.

Asimismo, detalló la dictaminación y aprobación de un total de mil 127 productos legislativos, cifra que los coloca como la Legislatura más productiva en asuntos estudiados y avalados.

Preciso la aprobación de 19 reformas constitucionales federales y 17 reformas a la Constitución Política del Estado, como la prohibición del nepotismo electoral y de la reelección en cargos locales.

También destacó las reformas en materia de ciberseguridad para sancionar delitos como la usurpación de identidad, la ampliación de supuestos del ciberacoso, fraudes financieros, espionaje digital y ciberasedio.

En ese sentido, remarcó que se excluyeron de las sanciones las críticas que se realizan a servidores públicos para garantizar la libertad de expresión.

Así como la aprobación de las reformas en materia de movilidad para promover el uso seguro de motocicletas e inhibir los delitos que se cometen a bordo de las mismas.

La coordinadora de la bancada de Morena subrayó que, gracias al privilegio del interés social por encima de intereses personales y partidistas, el 93 por ciento de las propuestas se han aprobado por unanimidad de votos.

Además, afirmó que el Poder Legislativo se complementa con el Ejecutivo y Judicial, con altura institucional, colaboración y sin protagonismos estériles, en coordinación con el gobernador Alejandro Armenta.

“Que la LXII Legislatura sea recordada como la que tuvo capacidad para debatir con respeto y transformar con legalidad, para que sea recordada como la que no tuvo miedo de cambiar lo que parecía inamovible, de soñar con lo que parecía imposible, de hacer patria y de transformar con justicia social, de dejar constancia de que es tiempo del pueblo y de sus causas”, enfatizó.

No hay protagonismos en presidenta del Congreso, reconoce Armenta

En su intervención desde tribuna, el gobernador Alejandro Armenta celebró el primer año legislativo y aplaudió que la presidenta de la Junta de Gobierno se desprenda de protagonismos políticos al dar el informe.

“Lo hace de una manera republicana; observo en ella desprendimientos de protagonismo, no hay protagonismo en su discurso. Más bien es la suma del trabajo legislativo y plural, donde participan todas las fuerzas”, comentó.

También remarcó que las diferencias son necesarias en el trabajo legislativo, donde convergen posiciones ideológicas que son naturales en la democracia, con respeto, tolerancia, diálogo e inclusión.

Apuntó que, más allá de las posiciones partidistas que son legítimas, ha existido un trabajo colegiado y reconoció la civilidad política y apertura que han tenido todos los coordinadores de bancada, en respeto a su autonomía.

