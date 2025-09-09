BUAP elegirá rector para el periodo 2025-2029 este miércoles

Este miércoles se definirá el destino de los próximos cuatro años de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), ya que se elige quién encabezará la rectoría en el periodo 2025-2029.

Pero las elecciones son particulares, ya que, a diferencia de los procesos para elegir a autoridades como alcaldes, diputados o gobernadores, los comicios en la máxima casa de estudios son definidos por los sectores que la conforman y no por la cantidad de votos totales obtenidos durante la jornada, es decir, un voto sectorial.

La elección se realizará de manera presencial este 10 de septiembre, en un horario de 8:00 a 18:00 horas, en la cual podrán votar quienes se encuentren en el padrón de cada sector.

De acuerdo con la convocatoria de la BUAP, en la votación no se puede hacer uso de ningún dispositivo que permita reproducir la imagen de la boleta.

El voto será depositado en la urna electoral correspondiente al sector con representación, es decir, docentes al sector académico, trabajadores, entre ellos el personal de confianza, titulares de la Secretaría académica, administrativa y de investigación, así como de estudios de posgrado de las unidades académicas en el sector no académico.

El escrutinio y cómputo de los votos y el resultado se enviará a la Comisión Electoral que estará ubicada en la Sala de Proyecciones del Edificio Carolino.

En el caso de las y los consejeros universitarios con la calidad de autoridades personales titulares de Unidad Académica, emitirán su voto en la urna especial, transparente para directoras y directores, que se instalará en el Centro de Convenciones ubicado en Ciudad Universitaria.

La convocatoria establece que, una vez concluido el proceso de auscultación sectorial de los votos del personal no académico, se hará el escrutinio y cómputo de los votos en todas y cada una de las urnas colocadas en las Unidades Académicas.

La Comisión Electoral levantará el acta de escrutinio de los votos y cómputo de la votación, la cual contendrá, de acuerdo al sector, el número de electores, el número total de votos obtenidos por cada aspirante, el total de votos nulos y el nombre de la persona que obtuvo el mayor número de votos.

El pleno del Consejo Universitario se reunirá en sesión extraordinaria a celebrarse el día 12 de septiembre de 2025 para conocer y aprobar el informe y dictamen que presente la Comisión Electoral con el que se calificará el proceso electoral para el nombramiento del titular de la Rectoría y para calificar la legalidad del proceso electoral.

Hay que recordar que el o la ganadora no es el que tenga más votos de las urnas, sino de cómo gana en cada sector.

Las y los consejeros universitarios emitirán su voto conforme a los mandatos de sus representados, es decir, elegirán a quien ganó en cada sector y de esta forma votarán ante el Pleno para obtener al ganador de la contienda.

Quien gane la mayoría simple de los votos sectoriales obtiene la rectoría para el periodo 2025-2029.

