Armenta triplica recursos para el Huey Atlixcayotl

Para celebrar la edición 60 del Huey Atlixcayotl, el gobernador Alejandro Armenta Mier triplicó los recursos estatales para apoyar dicho evento que reúne a danzantes de toda la entidad y al que asistirá el próximo 28 de septiembre.

Este martes, el mandatario y su esposa, Ceci Arellano, presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF, recibieron a la alcaldesa de Atlixco, Ariadna Ayala, así como a un grupo de danzantes que realizaron el tradicional convite en Casa Aguayo.

En su mensaje, Alejandro Armenta señaló que la danza es una expresión artística, pero también la esencia de sus comunidades, por lo que el Huey Atlixcayotl merece más estímulos económicos y apoyo para convertirse en un “orgullo internacional”.

Al aceptar la invitación de los pobladores, destacó el simbolismo de la “gran fiesta de Atlixco”, que se realiza desde 1965 y que reúne a regiones de 13 municipios con más de 600 danzantes.

Señaló que cada uno de los participantes son embajadores de la cultura, arte y tradiciones, por lo que se comprometió a seguir apoyando esta festividad.

“Recogen con el sabor, con la danza, con la música, la esencia de ese México profundo en el que Puebla tiene también parte, así es que me da mucho gusto recibirles y claro que vamos a estar mi esposa y yo ahí con ustedes acompañando los 60 años del Huey Atlixcayotl”, expresó.

