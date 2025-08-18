Más de 20 mil personas disfrutan desfile en Feria de la Manzana

Más de 20 mil personas presenciaron el desfile de carros alegóricos, en el marco de la 83 Gran Feria de la Manzana en Zacatlán, llenando de alegría y color las principales calles del municipio.

Este evento se llevó a cabo el domingo, día de cierre de la feria, y atrajo a grupos de turistas provenientes de Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Guerrero, Tabasco, la CDMX, el Estado de México, entre otros. La gente de Zacatlán salió a las calles para disfrutar de su fiesta.

Este año desfilaron 40 carros alegóricos provenientes de juntas auxiliares, barrios, comunidades y asociaciones civiles, todos ellos repartiendo manzanas a los asistentes.

Uno de los carros alegóricos que más llamó la atención fue el de Ximena Primera, reina de la 83 Gran Feria de la Manzana, así como el de las juntas auxiliares de Jicolapa y de Camotepec.

Las bandas de música de las escuelas que participaron pusieron el ambiente festivo, ya que los asistentes no dudaron en bailar al ritmo de las melodías.

El desfile culminó con la recreación del primer carro alegórico, que data de la década de los 20’s, cerrando con broche de oro este tradicional evento, que dejó a más de una persona viendo estrellitas por los carros y los manzanazos.