Sheinbaum realiza gira por Quintana Roo, Campeche y Guatemala

Durante el fin de semana del 15 al 17 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizó una intensa y exitosa gira por los estados de Quintana Roo, Campeche, el Estado de México, así como por Guatemala.

En Chetumal, Quintana Roo, la jefa del Ejecutivo Federal encabezó su conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”, donde destacó una reducción del 61.3% en homicidios dolosos en el estado.

En Guatemala, la presidenta sostuvo un encuentro bilateral con el presidente Bernardo Arévalo, reafirmando compromisos en materia de seguridad, migración, energía, trenes y medio ambiente en beneficio de ambos países.

En Campeche, durante un encuentro histórico con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Belice, John Briceño, firmó un acuerdo sin precedentes para la creación del Corredor Biocultural Gran Selva Maya, destinado a proteger la riqueza biológica y cultural de 5.7 millones de hectáreas del bosque tropical más importante de Mesoamérica.

Asimismo, en Campeche, inauguró el Centro LIBRE para las Mujeres de Calakmul, y en Ecatepec, Estado de México, abrió la Unidad de Medicina Familiar No. 93 del IMSS, beneficiando a 352 mil derechohabientes.