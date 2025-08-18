SEDIF celebra a adultos mayores en la Casa del Abue

En una emotiva celebración, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), Ceci Arellano, y el director general, Juan Carlos Valdez Zayas, festejaron a los abuelitos en el Centro de Gerontología: Casa del Abue.

Este evento se llevó a cabo en un ambiente lleno de alegría, donde se ofrecieron regalos y rifas. Se dieron cita más de mil 500 personas.

Ceci Arellano destacó la importancia de los abuelitos y abuelitas en su administración, afirmando que sus experiencias son fundamentales para formar a las futuras generaciones. “Es muy importante que compartan sus vivencias y sabiduría día a día, es algo que no tiene precio. Solo puedo decirles gracias. Tengan la certeza que la Casa del Abue será un espacio en óptimas condiciones para sus necesidades”, expresó Arellano.

Por su parte, Juan Carlos Valdez Zayas felicitó a los abuelitos por su legado de amor y esperanza. Mencionó que cuidar de los adultos mayores es un acto que honra la historia de la sociedad. Además, anunció la construcción de una nueva Casa del Abue en la colonia Mayorazgo, que se inaugurará antes de finalizar 2025.

Valdez Zayas también informó sobre una inversión de 22 millones de pesos para el equipamiento de 96 Estancias de día en todo el estado. “Cuidar y escuchar a los adultos mayores no solo es un acto de cariño, es un verdadero privilegio”, concluyó, enfatizando la importancia de valorar el tiempo con ellos.